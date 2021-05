FOTO: Liceul cu Program Sportiv – școală de prestigiu a învățământului vrâncean! * O școala care pregatește sportivi, dar asigura și pregatire școlara de buna calitate! In invațamantul vrincean – cu precadere in cel vocațional, Liceul cu Program Sportiv Focșani este un loc de referința. Are o tradiție veche și bogata in performanțe – in sport și la invațatura. Semn limpede ca profesorii și antrenorii care au […] Articolul FOTO: Liceul cu Program Sportiv – școala de prestigiu a invațamantului vrancean! apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- L-am pierdut pe Eugen Gaureanu, primul sahist din Vrancea care a obtinut titlul de maestru national, cel care aproape sase decenii a fost cel mai bun sahist vrancean si peste patru decenii a reprezentat in mod stralucit judetul nostru la campionatele nationale si competitiile interjudetene, nationale…

- Luni, 29 martie, in jurul orei 08:45, un apel la numarul unic de urgența 112, anunța izbucnirea unui incendiu la o anexa a Școlii Gimnaziale din satul Roșioara, comuna Mera. Spre locul indicat s-au deplasat, in cel mai scurt timp, 4 echipaje de la Detașamentul de Pompieri Focșani, cu 2 autospeciale…

- Liceul cu Program Sportiv Focșani are o frumoasa tradiție in participarea la activitați sociale in municipiu. Cea mai recenta dintre acestea a fost organizata joi, 25 februarie, cand 20 de elevi ai clasei a 12-a, au donat sange atat de necesar in spitale pentru susținerea vieții. Cum, ne spune…

- Vineri seara, cu mai puțin de trei zile inainte de inceperea școlii, Ministerul Sanatații a publicat formularul de consimțamant al parinților pentru testarea antigen a copiilor la școala, recomandand parinților care sunt de acord cu testarea rapida, sa aduca din prima zi de școala formularul semnat,…

- Vineri seara, cu mai puțin de trei zile inainte de inceperea școlii, Ministerul Sanatații a publicat formularul de consimțamant al parinților pentru testarea antigen a copiilor la școala, recomandand parinților care sunt de acord cu testarea rapida, sa aduca din prima zi de școala formularul semnat,…

- Un tabel cu rata de incidența pentru toate localitațile din Romania a fost publicat vineri la pranz, de Ministerul Educației. Tabelul prezinta rata de incidența valabila pentru vineri, 5 februarie și scenariul in care se incadreaza acea localitate, din punct de vedere al desfașurarii activitaților școlare,…