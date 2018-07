Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier pe DN1 Brasov - Sibiu este intrerupt pe ambele sensuri in zona localitatii Bradu, judetul Sibiu, unde doua masini s-au ciocnit. Potrivit primelor date, trei persoane au fost ranite.

- Traficul rutier este oprit, joi, pe DN1, intre Bucuresti si Ploiesti, pentru a permite pompierilor sa adune apa de pe carosabil, in urma inundatiilor, potrivit Centrului Infotrafic. Centrul Infotrafic din Inspe...

- Traficul este îngreunat de mai bine de 24 de ore din cauza drumului inundat la Stejeris dupa Turda catre Alba. Șoferi au reclamat ca drumul s-a inundat în urma ruperii de nori de marți, 17 iulie, dar și dupa 24 de ore traficul nu s-a rezolvat. ”Cozile…

- Traficul este aglomerat in aceasta dupa amiaza pe drumul dintre statiunea Mamaia si Navodari, dar si la intrare in Navodari, pe podul peste Canalul Poarta Alba Midia Navodari. Se circula in coloana si in zona Taberei de la Navodari. ...

- Doua persoane au fost ranite ușor in urma unui accident rutier produs pe DN1 pe sensul de mers Alba Iulia – Cluj-Napoca, in zona localitații Dumbrava, sambata dimineața. Traficul este blocat. Potrivit INFOTRAFIC, in jurul orei 8:00, doua persoane au fost ranite ușor in urma unei coliziuni frontale intre…

- Traficul aglomerat de la Podul de la Maracineni irita la maxim șoferii care, odata trecuți de ambuteiaj, calca pedala de accelerație fara sa mai respecte regulile rutiere. Un șofer neatent a fost la un pas sa provoace o tragedie astazi la Maracineni. Conducatorul auto nu s-a asigurat la schimbarea benzii…

- Traficul rutier se desfasoara, duminica dimineata, pe un singur sens de circulatie pe DN 2D, pe raza satului Lepsa, comuna Tulnici, din cauza unor stanci care au cazut pe carosabil, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea, scrie Agerpres. Echipajele Societatii de…

- Traficul rutier a fost blocat in dupa-amiaza zilei de luni, 25 iunie, pe DN 7/ E 81, in judetul Valcea, in zona Dealul Negru, in apropiere de municipiul Ramnicu Valcea. Un sofer de TIR s-a trezit in sant. Barbatul a adormit la volan.