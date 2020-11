FOTO – Incident șocant pe strada Mehedinți. Bărbat căzut de la mare înălțime Incident șocant, duminica seara, pe strada Mehedinți din Cluj-Napoca. Un barbat de aproximativ 60 de ani a cazut, in mod inexplicabil la aceasta ora, de la etajul 8, pe solul de langa bloc. Un echipaj medical s-a deplasat la fața locului și a inceput manevre de resuscitare, dar totul a fost in zadar. Alarma la 112 a fost data in jurul orei 21:20, de catre soția barbatului cazut de la inalțime. Din nefericire, corpul barbatului nu a raspuns manevrelor de resuscitare și a fost declarat decesul. La acest moment nu se știe daca este vorba despre un accident nefericit, o crima sau o sinucidere. Urmeaza,… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

Sursa articol si foto: ziarulclujean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce acum trei luni, tinerii din imagini au agresat o femeie de 56 de ani in plina strada, oamenii legii i-au anunțat astazi in cautare. Totul s-a produs pe 29 iulie, pe strada Ion și Doina Aldea-Teodorovici, din sectorul Buiucani al capitalei.

- La data de 26 octombrie a.c., in jurul orei 22.00, un barbat de 47 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, care se deplasa cu o trotineta electrica pe strada Bulevardul Nicolae Titulescu, s-ar fi dezechilibrat, lovindu-se de partea carosabila.Citește și: Cozmin Gușa prevede violențe de strada…

- Pompierii clujeni au salvat, joi, un barbat cazut in puțul unui lift dintr-un bloc de pe strada Trifoiului.”O autospeciala și un echipaj SAJ au intervenit pentru a salva un barbat care cazuse in puțul unei lift, al unui bloc de locuințe care este in construcție pe strada Trifoiului din municipiul Cluj-Napoca",…

- Un adolescent in varsta de 17 ani a fost injunghiat de un minor pe o strada din municipiul Vaslui, la fata locului fiind solicitat un echipaj SMURD. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, evenimentul s-a petrecut in urma unui conflict spontan izbucnit intre cei…

- Salvatorii au fost alertati penru un incident petrecut pe strada Viilor.Un incident rutier a avut loc astazi la Navodari, pe strada Viilor.Un batran de 77 de ani a fost ranit, dupa ce a cazut de pe motocicleta. Barbatul este constient.Sursa foto cu rol ilustrativ : ZIUA de Constanta ...

- Un avocat a murit, in noaptea de joi spre vineri, dupa ce s-ar fi aruncat in gol de la etajul opt al unui bloc din centrul municipiului Constanta, transmite Agerpres. Politistii au fost sesizati ca pe strada Stefan cel Mare din Constanta este un barbat care ar fi cazut de la inaltime, potrivit Inspectoratului…

- Incident pe strada Stefanita Voda din Constanta.O persoana a fost ranita in aceasta seara in Constanta dupa ce a cazut de pe motocicleta.Nedoritul eveniment a avut loc pe strada Stefanita Voda din municipiu.Victima este constienta. ...

- Polițiștii din județul Constanța au avut parte de un inceput de zi cel puțin șocant. Aceștia au descoperit marți dimineața un barbat care iși ducea tatal mort intr-un carucior. Polițiștii și cadrele medicale ale Serviciului Județean de Ambulanța (SAJ) Constanța au fost solicitați la domiciliul unui…