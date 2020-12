Stiri pe aceeasi tema

- Echipajele de stingere și unul de Terapie Intensiva din cadrul ISU BN au plecat de urgența spre Tarlișua. O casa de locuit e cuprinsa de flacari. Din primele informații, doua persoane ar fi prinse inauntru. Doua echipaje de pompieri și unul de Terapie Intensiva Mobila din cadrul ISU BN au fost direcționate…

- Ieri, 7 decembrie, la ora 08:00, Poliția Orașului Dragomirești a fost sesizata de catre un echipaj SMURD cu privire la solicitarea unui barbat de 32 ani din Ieud, care a declarat ca in seara precedenta a fost victima unui accident rutier. Articolul A provocat un accident rutier. A fost dat de gol de…

- Un motociclist a ajuns la spital dupa ce a fost implicat intr-un accident pe o strada din Cluj-Napoca. Articolul FOTO – Motociclist ranit. A fost lovit de o mașina apare prima data in Someșeanul.ro .

- In aceasta dimineața cei de la ISU Bistrița-Nasaud au transmis faptul cp un incendiu a cuprins o casa și mai multe anexe aflate in localitatea Ilva Mica. La fața locului au intervenit pompierii de la Garda de Intervenție Sangeorz Bai și Secția de pompieri Nasaud. Articolul FOTO – Incendiu violent in…

- Echipajele de pompieri au intervenit in cursul nopții pentru a lichida un incendiu izbucnit in centrul localitații Livezile. Articolul FOTO – Incendiu violent in Livezile. Doua cladiri facute scrum apare prima data in Someșeanul.ro .

- Un barbat a decedat in urma unui accident rutier și alte doua persoane au fost transportate la spital. Articolul FOTO – Accident mortal in Nasaud. Un barbat a murit pe loc apare prima data in Someșeanul.ro .

- Un barbat de 40 de ani a suferit arsuri pe 40 la suta din corp, in special pe fața și maini, in urma unei explozii care a avut loc, sambata, intr-un apartament din Ploiești. Explozia nu a fost urmata de incendiu.Potrivit ISU Prahova, explozia s-a produs intr-un apartament din Ploiești, de…

- Un barbat a primit ingrijiri medicale de urgența și a fost transportat la spital in urma unui accident rutier petrecut la ieșire din Cluj-Napoca spre Feleac. Articolul FOTO – Impact intre doua autoturisme. Un barbat a primit ingrijiri medicale de urgența apare prima data in Someșeanul.ro .