FOTO Incendiu PUTERNIC la un bloc din Capitală: ISU intervine de urgență Pompierii din București intervin sambata dimineața pentru stingerea unui incendiu care a a izbucnit intr-un bloc. 30 de persoane au fost evacuate. Potrivit ISU București, incendiul are loc la ultimul etaj al unui bloc de pe Bulevardul Iancu de Hunedoara. Conform pompierilor, incendiul se manifesta cu flacara puternica in interiorul unui apartament și cu degajare mare de fum. La fața locului intervin noua autospeciale de stingere, trei autoscari și echipaje SMURD. 30 de persoane au fost evacuate, dar pana in prezent nu au fost inregistrați raniți. Intervenția… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

