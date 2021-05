FOTO| INCENDIU în Lancrăm: Acoperișul unei anexe gospodărești, cuprins de flăcări FOTO| INCENDIU in Lancram: Acoperișul unei anexe gospodarești, cuprins de flacari Un incendiu a izbucnit in cursul zilei de astazi, 3 mai 2021, in localitatea Lancram, la nivelul acoperișului unei anexe gospodarești. Potrivit primelor informații, garda de intervenție Sebeș intervine pentru localizarea și stingerea unui incendiu in localitatea Lancram. Incendiul se manifesta la nivelul acoperișului unui anexe gospodarești, fara pericol de... Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

