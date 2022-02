Stiri pe aceeasi tema

- FOTO| Incendiu de vegetație la Șeusa: SVSU Ciugud a intervenit pentru lichidarea flacarilor FOTO| Incendiu de vegetație la Șeusa: SVSU Ciugud a intervenit pentru lichidarea flacarilor Un incendiu a a izbucnit in cursul serii de sambata, 5 februarie, in Șeușa. Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova informeaza ca trei echipaje se afla la fata locului si actioneaza pentru localizarea si lichidarea focului care s-a extins pe mai multe hectare.Suprafata afectata se extinde foarte rapid din cauza vantului puternic din zona si exista pericolul ca…

- Politistii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au fost solicitati in aceasta dupa amiaza sa intervina in localitatea Cheia, judetul Constanta.Potrivit reprezentantilor ISU Dobrogea, un incendiu a cuprins un islaz de la iesire din localitatea Cheia spre Gradina. Sursa foto:…

- Un preot si a pierdut viata, carbonizat, luni noapte, 24 ianuarie, in urma unui incendiu izbucnit la o casa pe str. Crizantemei din localitatea constanteana Petrosani, comuna Deleni. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta, in urma apelului la 112, la ora…

- Treizeci de tone de furaje au ars intr-un incendiu izbucnit in comuna Ciochina cel mai probabil din cauza unui foc deschis in spatii deschise, informeaza miercuri ISU Ialomita. Pompierii Garzii de interventie Slobozia au fost solicitati marti seara sa intervina pentru stingerea unui incendiu…

- INCENDIU in comuna Hoparta. O afumatoare aflata in satul Șpalnaca a luat foc. Intervin pompierii din Aiud și SVSU Un incendiu a izbucnit miercuri, in jurul orei 13:00, in localitatea Șpalnaca din comuna Hoparta. Din primele informații, focul a cuprins o afumatoare. Potrivit ISU Alba, Detașamentul de…

- FOTO| INCENDIU in comuna Șibot: Flacarile au izbucnit la o casa de locuit din localitatea Bacainți FOTO| INCENDIU in comuna Șibot: Flacarile au izbucnit la o casa de locuit din localitatea Bacainți Garda de Intervenție Sebeș a acționat in cooperare cu Detasamentul de Pompieri Oraștie, in noaptea de…

- Pompierii clujeni au intervenit la stingerea unui incendiu care a cuprins o pensiune din localitatea Lunca Vișagului, comuna Poienil.Trei autospeciale pentru stins incendii au intervenit, in cooperare cu Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența din comuna Poieni, pentru a stinge flacarile care…