- Un grav accident de circulație s-a produs miercuri dimineața pe DN2-E85, in afara localitații Sinești, in Ialomița. Trei mașini au fost implicate in impactul in urma caruia patru buzoieni și-au pierdut viața, iar alte 5 au fost grav ranite. In doua din cele trei mașini implicate se aflau buzoieni, arata…

- Miercuri, 15 iunie, 14 copii din cadrul Direcției de Asistența Sociala Buzau – Centrul Phoenix au plecat in excursie impreuna cu jandarmii buzoieni, care le-au oferit o experiența inedita. La aceasta și-a dat concursul și Muzeul Județean Buzau, care a sprijinit demersul IJJ Buzau. Pe langa distracția…

- 3226 de elevi s-au prezentat astazi, 14 iunie 2022, in centrele de examen din județul Buzau, unde s-a desfașurat prima proba scrisa din cadrul Evaluarii Naționale a absolvenților de clasa a VIII-a – Limba și literatura romana, sesiunea 2022, iar 165 de candidați au lipsit, anunța intr-un comunicat de…

- 55 sindicaliști buzoieni se vor alatura colegilor din țara, personal nedidactic, la pichetarea pe care o vor organiza miercuri, 25 mai, intre orele 11.00 și 13.00, la Guvernul Romaniei, anunța liderul SIP Buzau, Ion Dobre. Ei protesteaza, spune liderul buzoian intr-un comunicat, pentru faptul ca nu…

- Simpozionul organizat luni de catre Divizia 2 Infanterie „Getica” și Fundația „Mareșal Alexandru Averescu”, in parteneriat cu Primaria municipiului Ramnicu Sarat, a fost dedicat evocarii generalului de corp de armata Nicolae Ciuperca, fost comandant al Armatei a 2-a, la implinirea a 140 ani de la nașterea…

- Miercuri, politistii de la Biroul Arme, Explozivi si Substante Periculoase din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au mers la cel mai vechi deținator legal de arma din județul Buzau, care implinește 100 de ani, iar de 60 de ani deține aceeași arma. Politistii s-au prezentat la domiciliul…

- Consiliul Județean Buzau a aprobat, in doua randuri, alocarea a zece milioane de lei moldovenești (puțin peste 2,5 milioane lei, respectiv o jumatate de milion de euro) pentru realizarea unor proiecte de infrastructura in municipiul Chișinau. Inițiativa a fost, la vremea respectiva, una laudabila, chiar…

- Președintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, s-a aflat astazi la Buzau, acolo unde a plantat mai multi copaci, parte din campania naționala a formațiunii politice, care și-a propus sa planteze circa 500.000 de copaci in zonele afectate de defrișari. ,,Dupa cum bine stiți, la inceputul lunii…