​​FOTO Harry şi Meghan, în topul revistei Time al celor mai influente 100 de persoane în 2021 Printul Harry si soția sa Meghan, dar si cântareata Billy Eilish, regizoarea Chloé Zao si actorul Omar Sy figureaza în topul revistei americane Time al celor mai influente 100 de persoane în 2021.



Ducii de Sussex sunt laudati într-un text de bucatarul-sef spaniol José Andrés pentru fundatia lor caritabila Archewell Foundation si &"compasiunea pentru oamenii pe care nu-i cunosc&", relateaza News.ro.



&"Ei ofera o voce celor care nu au (...). Îsi asuma riscuri pentru a ajuta comunitatile în nevoie - oferind sprijin psihologic… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Revista americana Time a publicat miercuri lista celor mai influente 100 de persoane din lume in 2021. Printre acestea, se numara prințul Harry si soția sa, Meghan, dar si cantareata Billy Eilish, regizoarea Chloe Zao si actorul Omar Sy, potrivit News.ro . Intocmita in fiecare an, lista Time 100 nu…

- Mulți oameni își imagineaza ca atunci când ești în spațiu te afli într-un loc liniștit și pașnic, uitându-te contemplativ în jos înspre Pamânt. Însa nu trebuie scapat din vedere ca pentru a ajunge acolo și înapoi practic trebuie sa te arunci…

- Protestatari furioși, probleme tehnice și o scadere vertiginoasa a prețului bitcoin au marcat prima zi în care criptomoneda a fost adoptata ca moneda oficiala în El Salvador, relateaza BBC.Prețul bitcoin s-a prabușit marți la cel mai scazut nivel din aproape o luna, cazând…

- Apreciata regizoare neozeelandeza Jane Campion, care a revenit pe marile ecrane dupa o pauza de 12 ani, le-a laudat pe colegele ei de breasla care au castigat o serie de premii importante in ultimul an si a spus ca miscarea MeToo seamana cu "sfarsitul apartheidului" pentru femei, informeaza Reuters.…

- Apreciata regizoare neozeelandeza Jane Campion, care a revenit pe marile ecrane dupa o pauza de 12 ani, le-a laudat pe colegele ei de breasla care au castigat o serie de premii importante in ultimul an si a spus ca miscarea MeToo seamana cu "sfarsitul apartheidului" pentru femei, informeaza Reuters.…

- Precipitațiile record in urma uraganului Ida care a lovit SUA l-a facut pe Bill de Blasio, primarul orasului New York, sa declare miercuri noapte stare de urgenta, potrivit NBC News, citat de News.ro.Este prima data cand pentru orasul New York a fost declarata „urgenta de inundatii”, dupa ce ploi puternice…

- Scandal ca la usa cortului! Tatal lui Britney Spears, Jamie, 68 de ani, este distrus de cearta cu Britney Spears, 39 de ani. Jamie Spears a fost surprins de paparazzi slabit si abatut la doar cateva zile dupa ce a aparut in fata instantei pentru a da explicatii legate de administrarea averii fiicei…

- Iulia Vantur (40 de ani) a revenit din India in Romania din cauza situației pandemice din țara asiatica. Iulia este stabilita in India deja de cațiva ani buni. Acolo, prezentatoarea de televiziune are o cariera de succes in muzica și film. Iulia formeaza in prezent un cuplu cu celebrul actor Salman…