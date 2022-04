CSM Focșani 2007 – LPS Suceava 28-22 (14-14) CSM Focșani 2007: Vișan, Dochioiu – 5, Golea – 11, Andronic, Bouroș, Anton – 1, Condrea – 4, Iorga, Tinjala, Popescu – 4, Baciu – 4, Preda. Echipa de handbal juniori 2 a CSM Focșani 2007 a jucat vineri, 1 aprilie, in Sala Polivalenta, cu LPS Suceava, […] Articolul FOTO: Handbal juniori 2 – Focșanenii pot promova in turneul final Speranța! apare prima data in Monitorul de Vrancea .