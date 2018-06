Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu o luna, Feli a anuntat, prin intermediul piesei „Doua inimi“, ca este gravida. Recent, artista a fost invitata la Virgin Radio, unde a vorbit despre sarcina si despre iubitul ei. Feli a spus, mai in gluma, mai in serios, ca atunci cand sunt gravide, femeile pot cere orice: „Ai noua luni la…

- Feli Donose urmeaza sa devina mama pentru prima data și ca orice graviduța are pofte care mai de care mai ciudate. Recent artista a facut cateva dezvaluiri despre sarcina și cum iși "chinuie" iubitul cu poftele de la miez de noapte.

- Delia este o adepta a vacantelor si atunci cand timpul ii permite pleaca din tara si se relaxeaza in cele mai minunate locatii. In prezent artista se afla impreuna cu sotul ei in Muntenegru, acolo unde au parte de o vacanta de lux.

- Gwyneth Paltrow nu isi mai doreste alti copii impreuna cu logodnicul ei, Brad Falchuk. Actrita si partenerul ei de viata nu au niciun plan de a-si extinde familia. Gwyneth a spus, potrivit contactmusic.com: „Niciunul dintre noi nu isi mai doreste copii. Suntem in aceeasi echipa. Treaba asta cu copiii…

- Imediat dupa presupusa casatorie cu Brad Falchuk, Gwyneth Paltrow s-a reintors in lumina reflectoarelor pentru premiera hollywoodiana a filmului „Avengers: Infinity War”. Aceasta a avut grija ca prima apariție publica, in calitate de femeie casatorita, sa fie una de-a dreptul va-va-vum! S-a casatorit…