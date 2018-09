Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea a anunțat, sambata seara, ca i-a cerut ministrului de Externe Teodor Meleșcanu sa demareze procedura de chemare in țara a lui George Maior, ambasadorul Romaniei la Washington. Intrebat de jurnaliști daca au existat nemulțumiri referitoare la șeful diplomației romane, Dragnea a raspuns…

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, George Cristian Maior, a luat act de comunicarea de presa emisa de Ministerul Afacerilor Externe cu privire la chemarea sa pentru a da explicatii pe tema reactiei pe care a avut-o luni in urma aparitiei in spatiul public a unei scrisori "atribuite…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, spune ca a primit si el scrisoare semnata de Rudolph Giuliani, care a ajuns si la presedintele Klaus Iohannis. Dragnea sustine ca avocatul lui Trump “pune degetul pe rana” si ca odata cu aceasta scrisoare “Occidentul va privi cu mai multa atenție la abuzurile…

- "Statele Unite și Romania impartașesc o prietenie adanca și de lunga durata și un parteneriat strategic construit in jurul valorilor democratice, legaturilor istorice și a angajamentului comun pe calea asigurarii securitații transatlantice și a prosperitații reciproce", se arata in textul proclamației.…

- La sediul Ambasadei Romaniei in Statele Unite ale Americii a avut loc intrevederea ambasadorului George Cristian Maior cu senatorul Robert Menendez, co-presedinte al Comitetului pentru relatii externe din Senatul SUA.

