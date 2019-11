Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Cristea stie sa le faca pe toate, asta este clar. Desi este mama cu norma intreaga, iar de curand a inceput si munca, frumoasa prezentatoare de la Antena Stars este si o gospodina desavarsita.

- Mama Mihaelei Adriana Fieraru, fetița in varsta de 11 ani din Gura Șuții, Dambovița, care a fost ucisa de olandezul Johannes Visscher, și-a condus copila, joi, pe ultimul drum. Femeia este devastata și a declarat ca nu și-a putut privi fetița, care a fost desfigurata de ucigașul pedofil.

- Gabriela Cristea a stat toata noaptea de marti spre miercuri cu fiica sa intr-o clinica privata din Capitala și spera ca starea ei de sanatate sa se imbunatațeasca. Gabriela Cristea, prima reactie dupa moartea lui Marcel Toader. Ce spune despre participarea ei la inmormantarea fostului sot…

- Prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea a ajuns de urgența la spital cu fiica sa cea mica, Iris. Micuța a facut gastroenterocolita. Vedeta a trecut prin clipe de coșmar, dupa ce fetița ei de doar șase luni nu s-a simțit deloc bine. Iris a facut febra mare la cinci dimineața. "Trezit ieri dimineața…

- Gabriela Cristea a ajuns de urgenta la spital cu fiica ei cea mica, Iris. Micuta a avut stari de rau marti, motiv pentru care mama ei si Tavi Clonda au decis sa plece rapid la medic, pentru a primit ajutor.

- Gabriela Cristea si Tavi Clonda au fost parinti spirituali weekendul acesta. Si, asa cum era de asteptat, cei doi s-au descurcat de minune in acest rol. Dar de departe cea mai fericita a fost fetita lor, Victoria.

- Emoții mari pentru Tavi și Gabriela Clonda, care astazi iși vor creștina cea de-a doua fetița, pe micuța Iris. Artistul a postat un mesaj pe contul de socializare, inainte de marele eveniment. „Azi o vom crestina pe fetita noastra cea mica, Iris!???? Sa aveti cu totii o zi binecuvantata!”, a scris Tavi…

- HALEP - TOWNSEND // Taylor Townsend (23 de ani, 116 WTA) a provocat cea mai mare surpriza de la ediția din acest an de la US Open, reușind s-o invinga in turul II pe Simona Halep (27 de ani, 4 WTA), scro 2-6, 6-3, 7-6 (4). Americanca nu și-a putut stapani emoțiile dupa una dintre cele mai importante…