- Oprah doneaza 10 milioane de dolari pentru victimele Pandemiei de Coronavirus! Pandemia de Coronavirus afecteaza pe zi ce trece mai mult intreaga planeta. Oprah Winfrey se alatura vedetelor ce au pus umarul in lupta contra acestei pandemii si doneaza 10 milioane de dolari victimelor din Statele Unite.…

- Pandemia COVID-19 a generat o criza sanitara, o criza economica, dar și multe mișcari interesante la nivel internațional. Cum a schimbat un virus polii de putere la nivel global, cine are cel mai mult de pierdut, dar și cine va primi laurii la finalul...

- Numarul deceselor din Statele Unite ale Americii cauzate de COVID-19 a ajuns la 3431, eclipsand astfel numarul de decese raportat in China. In China, epicentrul noului coronavirus, numarul de decese raportat este 3305. Ultima ora » Noul bilanț in Romania: 293 cazuri noi aparute de la ultima informare.…

- Dan Alexa (40 de ani), noul antrenor al celor de la Rapid, vorbește despre pandemia de coronavirus care a bagat spaima și in Romania: „Incepi sa te temi cand vezi numarul deceslor”, spune „Chirurgul”. „Lumea spunea la inceput ca totul e o conspirație, ca sunt exagerari de presa, ca sunt reglari de conturi…

- Parlamentul European (PE) a aprobat un pachet de ajutor pentru statele membre de 37 de miliarde de euro pentru lupta cu pandemia de coronavirus. Eurodeputatii au fost de accord ca operatorii aerieni sa renunte la zborurile fara pasageri, fara a fi in pericol sa isi piarda slotul orar.Pentru…

- Guvernul Romaniei, prin Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei, in colaborare cu Departamentul pentru Situații de Urgența și organizația neguvernamentala Code for Romania a lansat o noua platforma online din ecosistemul de lupta contra efectelor COVID-19 CeMaFac (cemafac.ro).CeMaFac (cemafac.ro)…

- In urma unui tweet al Federației Norvegiene de Fotbal, una dintre cele 55 de membre ale UEFA, s-a aflat decizia forului de conducere continental al sportului rege”: turneul final EURO, programat pentru intervalul 12 iunie-12 iulie 2020, a fost decalat in perioada 11 iunie-11 iulie 2021! Este o decizie…

- "Romania traverseaza o perioada dificila de provocari economice și sociale care reclama investirea urgenta a unui Guvern cu puteri depline pentru a trece țara cu bine printr-o criza internaționala severa, generata de pandemia globala de Coronavirus. Guvernul Romaniei a acționat ferm și cu promptitudine…