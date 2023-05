Stiri pe aceeasi tema

- Cristi Manea (25 de ani), fundașul lui CFR Cluj, s-a casatorit religios cu Irina Deaconescu (25 de ani), care e și mama celor doua fetițe ale lui. Evenimentul a fost unul restrans, doar cațiva apropiați și nașii au asistat la slujba de la biserica. Dupa ce in toamna anului trecut, Cristi Manea s-a…

- A inceput sezonul nunților, așa ca vedetele s-au ingramadit sa-și uneasca destinele! Weekend-ul acesta, Smiley și Gina Pistol se vor casatori religios, insa nu sunt singurii care au ales sa se cunune la biserica. Irina Deaconescu și fotbalistul Cristi Manea s-au cununat religios in urma cu scurt timp.…

- Este zi de sarbatoare pentru Irina Deaconescu și Cristi Manea! Fotbalistul și influencerița s-au cuninat religios in urma cu puțin timp, iar imaginile de la nunta lor sunt de-a dreptul emoționante. Iata cat de frumoasa este Irina Deaconescu in rochie de mireasa.

- Cristi Manea a fost dezamagit dupa CFR Cluj – Universitatea Craiova 1-1. Fundașul ardelenilor a dat vina și pe arbitraj pentru rezultatul din Gruia. In urma egalului, CFR ramane pe locul 3 in Liga 1, cu 39 de puncte, in timp ce Universitatea se afla pe locul 4, cu 36 de puncte. Cristi Manea, dezamagit…

- Fiica frumosului cuplu dintre fotbalistul Cristi Manea si inflencerița Irina Deaconescu a implinit frumoasa varsta de un an, iar vedeta i-a organizat o petrecere pe cinste. Irina a dezvaluit pe contul ei personal de Instagram obiectele pe care le ales de pe tava fiica ei, așa cum este tradiția.Soția…

- Zi de sarbatoare in familia Irinei Deaconescu și a lui Cristi Manea! Venus, fiica cea mica a celor doi, a implinit varsta de un an, astfel ca au surprins-o cu cele mai frumoase urari. Irina Deaconescu a dezvaluit motivul pentru care partenerul ei nu va fi prezent la prima aniversare a fiicei sale.

- A fost o atmosfera incendiara in Gruia, luni seara, la derby-ul Clujului. Duelul celor doua galerii a fost caștigat de „șepcile roșii”, iar Cristi Manea (25 de ani), fundașul lui CFR Cluj, a avut o atitudine razboinica in fața suporterilor lui U Cluj.CFR Cluj s-a impus cu 4-0 in fața lui U Cluj, cu…