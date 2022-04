Stiri pe aceeasi tema

- In Superliga Vrancei, la finalul saptamanii trecute au avut loc jocurile primei etape in play-off și in play-out. In play-off, favoritele au caștigat pe linie și ocupantele primele trei poziții ale clasamentului de dupa terminarea sezonului regulat au ramas neschimbate. Așa cum vor ramane și dupa etapa…

- CSM II Focșani 2007 s-a retras din campionat și a fost inlocuita pentru play-off de Prosport In ultima etapa a sezonului regulat, derbiul de la Giugești s-a terminat cu scor alb Sezonul regulat al Campionatului județean de fotbal s-a incheiat duminica. Rezultate: Grupa A: Victoria Gugești – CSM Adjud…

- Penultima etapa a sezonului regulat in Superliga Vrancei a lasat o singura necunoscuta pentru play-off. In Grupa B, CSC Dumbraveni a caștigat la Suraia și este sigura de un loc intre primele patru la final de retur, in timp ce Sportul Cioraști a furnizat marea surpriza de a pierde la Sihlea și a-și…

- FC Panciu – Victoria Gugești, in Grupa A și Viitorul Marașești – Inizio Focșani, in Grupa B Superliga Vrancei iși cheama competitoarele la startul sezonului de primavara in care mai sunt de jucat partidele ultimelor doua etape din sezonul regulat și cele ale play-off-ului, respectiv play-out-ului. In…

- Echipele de fotbal fete ale ACS Estera Țifești sunt in plina perioada de pregatire in vederea sezonului de primavara in care vor evolua in Liga a III-a și in Campionatul Junioarelor. Au inceput antrenamentele junioarele U 15, la 22 ianuarie, le-a urmat urmat, la 5 februarie, echipa de Liga a III-a.…

- Un loc de joaca de pe strada Ulmului a fost incendiat, azi noapte, in municipiul Focșani. Locul de joaca este amplasat intre blocurile ANL din cartierul Sud abia fusese finalizat și inca nu era recepționat de administrația locala. Incendiul a fost anunțat de un locatar de la blocul vecin care a auzit…

