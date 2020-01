Rafflesia tuan-mudae, uriasa floare, denumita si floarea-cadavru, are un diametru de 111 centimetri și a fost descoperita intr-o zona de conservare din Indonezia Precedentul record era detinut tot de un asemenea exemplar, descoperit in urma cu cativa ani tot in Indonezia: floarea avea un diametru de 107 centimetri.