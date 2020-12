Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 14.481 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. In intervalul 20.12.2020 (10:00) – 21.12.2020 (10:00) au fost raportate 87 decese (45 barbați și 42 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați…

- Pana astazi, 21 decembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 593.783 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 501.896 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 2.489 cazuri noi…

- Aproximativ 600 de militari vor ajuta Direcțiile de Sanatate Publica din țara, anunța Ministerul Apararii Naționale (MApN). Ei vor indeplini sarcini de operatori call-center, vor ajuta la anchetele epidemiologice și vor fi operatori de calculator, pentru completarea bazelor de date. Colaborarea cu direcțiile…

- Militarii vor indeplini sarcini de operatori call-center, pentru realizarea de anchete epidemiologice, precum și de operatori calculator, pentru completarea bazelor de date care se intocmesc in cadrul acțiunilor de combatere a pandemiei de COVID-19.Primii 230 dintre aceștia acționeaza, incepand de marți,…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate in Romania 6.333 de noi cazuri de Covid și 148 de decese. 1.288 de persoane sunt internate la ATI. Potrivit GCS, pana sambata, in Romania au fost confirmate 551.900 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus.…

- In județul Bistrița-Nasaud, 46 de persoane au fost confirmate cu CoVid-19, dintre care 18 provin din municipiul Bistrița, in ultimele 24 de ore, doi pacienți au fost declarați vindecați, iar alți patru au decedat. Totodata, au fost procesate 131 de teste. La nivel național, au fost inregistrate 5.554…

- Pana astazi, 6.867 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. Citește și: Alexandru Rafila, dupa explozia cazurilor de coronavirus: In maxim o luna s-ar putea dubla! Mortalitatea s-ar tripla, ca in Cehia In intervalul 29.10.2020 (10:00) – 30.10.2020 (10:00)…

- In ultimele 24 de ore, 51 de bistrițeni au fost depistați cu infecții cu noul coronavirus, in vreme ce la nivel național s-au inregistrat 5.028 de cazuri noi de CoVid-19. Situația epidemiologica la nivelul județului Bistrița-Nasaud, astazi, 23.10.2020, este urmatoarea: 2156 cazuri confirmate de CoVid-19;119…