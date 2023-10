Stiri pe aceeasi tema

- Pe 28 octombrie, la primul duel Barcelona - Real Madrid al sezonului, echipa catalana va purta pe piept simbolul Rolling Stones, pentru a promova lansarea de maine a noului album al trupei britanice. Fondata in urma cu mai mult de șase decenii, in 1962, la Londra, Rolling Stones a devenit una dintre…

- Criza de efectiv a campioanei en titre a Spaniei la fotbal, FC Barcelona, s-a acutizat miercuri, cand capitanul Sergi Roberto a suferit o accidentare la gamba stanga, transmite Xinhua, potrivit Agerpres.Sergi Roberto va rata astfel meciul din acest weekend, din campionat, cu Athletic Bilbao, partida…

- Real Madrid a avut caștig de cauza privind apelul la suspendarea lui Nacho, de 3 etape. Capitanului madrilenilor i-a fost redusa suspendarea la doua meciuri, astfel ca va putea juca impotriva Barcelonei, pe 28 octombrie. Și David Alaba a devenit disponibil pentru El Clasico, revenit dupa o accidentare.…

- Fundașul central Jules Kounde (24 de ani) a suferit o accidentare la genunchiul piciorului drept și va rata, printre altele, și duelul cu Real Madrid, programat pe 28 octombrie, de la 17:15. Barcelona a remizat, scor 2-2, pe terenul Granadei. In minutul 39, Jules Kounde a acuzat probleme la piciorul…

- Raphinha (26 de ani) a suferit o accidentare la bicepsul femural, in victoria Barcelonei cu Sevilla, scor 1-0. Spaniolii estimeaza ca extrema stanga va reveni pe teren chiar la meciul cu Real Madrid. Raphinha a inceput titular derby-ul etapei #8 din La Liga, dar a fost schimbat in minutul 37, dupa…

- Barcelona are aceleași dificultați financiare și plecarea lui Dembele la PSG ar putea afecta echipa. Real Madrid i-a pierdut pe Courtois și Arda. In plus, nu are varf. Pe acest fond, Simeone spune: „Victoria e totul”. Va repeta Atletico Madrid triumful din 2021? La Liga, intrecerea celui mai așteptat…