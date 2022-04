FOTO. Familie distrusă într-un grav accident rutier în Buzău Un barbat a murit, iar sotia sa a fost grav ranita intr-un accident produs, sambata, pe DN 2B, in judetul Buzau. Potrivit polițiștilor, autoturismul condus dinspre Buzau catre Braila de un sofer in varsta de 36 de ani, din Galati, a intrat sub un TIR care circula in fața sa, la volanul caruia se afla […] The post FOTO. Familie distrusa intr-un grav accident rutier in Buzau appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Un accident teribil a avut loc sambata, 30 aprilie, pe DN 2B, in judetul Braila, fiind implicate un autoturism si un autocamion. Doua persoane din Galati au fost ranite grav. Din pacate, una dintre ele nu a supravietuit.

