Stiri pe aceeasi tema

- Sala festiva a Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș a fost inaugurata astazi, in cadrul Zilelor UMFST, dupa ce a trecut printr-un amplu proces de reabilitare și restaurare. In timpul lucrarilor de renovare a cladirii centrale a Universitații…

- Sala festiva a Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade" din Targu Mureș a fost inaugurata miercuri, 7 decembrie, in cadrul Zilelor UMFST, dupa ce a trecut printr-un amplu proces de reabilitare și restaurare. "In timpul lucrarilor de renovare a cladirii…

- Muzeul Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș marcheaza in acesta saptamana, European Academic Heritage Day, zi celebrata vineri, 18 noiembrie. "Cu prilejul Zilei Europene a Patrimoniului Academic, Rețeaua Europeana a Patrimoniului Universitar…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie "George Emil Palade" din Targu Mures a anuntat, marti, ca 25 de companii din domeniile IT, Automotive, HoReCa, medical si bancar s-au inscris in programul Company Hour, in cadrul caruia studentii pot interactiona cu tehnologiile si metodele…

- Ca urmare a discuțiilor aparute in spațiul public referitoare la propunerea de parteneriat dintre Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș și Primaria municipiului Targu Mureș, comunicam urmatoarele: 1. Prin adresa nr. 5981 din 14 iulie 2022, transmisa…

- Biroul Erasmus+ al Departamentului de Relatii Internaționale, din cadrul Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș informeaza ca a fost lansata perioada de depunere a dosarelor de candidatura in vederea selecțiilor suplimentare pentru mobilitați…

- Ministrul Apararii Naționale, Vasile Dincu, va participa luni, 19 septembrie, incepand cu ora 10.00, la festivitatea de deschidere a anului universitar 2022/2023 in Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiințe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade" din Targu Mureș, ce va avea loc in Sala de concerte…

- Secretarul de stat pentru afaceri europene, Daniela Gitman, și rectorul Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș, prof. dr. Leonard Azamfirei, au semnat miercuri, 14 septembrie 2022, un Protocol de colaborare, document care continua și dezvolta…