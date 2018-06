Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre suporterii nationalei de fotbal a Mexicului si-a cerut pritena in casatorie dupa victoria neasteptata echipei favorite in meciul cu Germania din cadrul Cupei Mondiale din Rusia. Mare bucurie...

- Selectionata Serbiei a invins la limita reprezentativa Costa Ricai, cu scorul de 1-0 (0-0), duminica, pe Samara Arena, in Grupa E a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia. Serbia a obtinut victoria gratie golului...

- Modrici a marcat din penalti al doilea gol al victoriei croatilor cu Nigeria. El a ajuns la al 13-lea gol pentru nationala Croatiei, fiind ales jucatorul meciului de sambata. Reprezentativa Croatiei a invins selectionata Nigeriei, scor 2-0, sambata, in grupa D de la Cupa Mondiala din Rusia. Golurile…

- Capitanul Argentinei, Lionel Messi, regreta ca a ratat lovitura de la 11 m care ar fi putut aduce victoria echipei sale in fata Islandei, sambata la Moscova, in cadrul Grupei D a Cupei Mondiale de fotbal editia 2018, informeaza EFE, citata de Agerpres. “Ma doare ca am ratat penalty-ul, pentru ca ar…

- Selectionata Iranului a invins dramatic formatia Marocului cu scorul de 1-0 (0-0), vineri pe stadionul din Sankt Petersburg, in Grupa B a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia.Echipa Melli a smuls victoria la ultima sa faza de atac (90+5), gratie autogolului marcat de Aziz Bouhaddouz.Iranul a obtinut astfel…

- FIFA a comasat 2 oferte pentru organizarea Cupei Mondiale de fotbal din 2026, iar cel mai avantajoasa este candidatura comuna a Canadei, SUA si a Mexicului, cu un punctaj mai mare fata de Maroc. In 10 zile vom afla unde va fi organizata Cupa Mondiala din anul 2026, FIFA va lua o decizie in acest […]…

- Donald Trump si-a exprimat joi sustinerea fata de candidatura comuna SUA-Canada-Mexic la organizarea Cupei Mondiale de fotbal din 2026, scrie realitatea.net."Statele Unite au pus la punct un proiect puternic, alaturi de Canada si Mexic, pentru Cupa Mondiala 2026.

- Federatia Romana de Rugby asteapta clarificari in privinta eligibilitatii jucatorului de origine tongana Sione Faka’osilea pentru echipa nationala a Romaniei, dupa ce presa internationala a relatat ca jucatorul naturalizat recent ar fi jucat pentru echipa de rugby in sapte a statului Tonga, fapt care…