Stiri pe aceeasi tema

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a participat vineri la inaugurarea unei fabrici de ingrasaminte, informeaza agentia de stiri KCNA, raportand astfel prima aparitie publica a liderului de la Phenian dupa trei saptamani de absenta in care zvonurile privind starea sa de sanatatea au proliferat, transmite…

- Cateva sute de membri ai sindicatului PAME afiliat partidului comunist din Grecia au demonstrat vineri in fata parlamentului din Atena la distanta unul fata de celalalt pentru a preveni raspandirea coronavirusului, informeaza dpa.Majoritatea participantilor la manifestatia de 1 mai au purtat…

- Incercarea prin care trecem ne afecteaza pe toti si putem ieși cu bine, doar daca respectam regulile și daca vom acționa, in continuare, impreuna. Ne apropiem de 1 Mai, care pe langa Ziua Internationala a Muncii, este si o zi marcata prin iesiri la iarba verde, gratare si petreceri. Anul acesta, toti…

- Autoritatile fac apel la cetateni sa respecte in continuare regulile specifice starii de urgenta, in contextul in care maine este 1 Mai, Ziua Internationala a Muncii, marcata in mod obisnuit de cetateni prin iesiri la iarba verde, gratare si petreceri. Astfel, Politia atrage atentia intr-un comunicat…

- O femeie de 74 de ani din Ecuador, care a fost declarata moarta dupa ce a fost internata in spital cu Covid-19, a fost gasita in viata, doua saptamani dupa ce familia sa i-a organizat funeraliile, scrie BBC News.

- Zvonurile privind starea de sanatate a lui Kim Jong-un au alimentat discuțiile despre posibilul succesor la varful țarii. Reuters crede ca Kim Yo Jong, sora mai mica a lui Kim Jong-Un, ar fi principala sursa a puterii. Informațiile privind problemele de sanatate ale lui Kim Jong-un, care ar fi in stare…

- Ministrului Sanatatii, Nelu Tataru, a transmis ca Pastele este sarbatoarea familiei celebrata intotdeauna impreuna cu cei dragi, insa anul acesta este unul special si este necesara mentinerea in urmatoarele doua saptamani a restrictiilor si regulilor de distantare sociala, pentru a salva vieti. „Pastele…

- Presedintele SUA, Donald Trump, i-a avertizat marti pe americani ca urmatoarele doua saptamani vor fi "foarte, foarte dureroase", in timp ce bilantul noului coronavirus continua sa se inrautateasca in Statele Unite, noteaza AFP. "Vom traversa doua saptamani foarte, foarte dificile", a…