FOTO: Curățați-vă coșurile de fum! Acoperișul unei case, distrus în urma unui incendiu! Un incendiu a izbucnit azi-noapte, la o casa din Mureșenii Bargaului. Familia a reușit sa iasa in siguranța, dar acoperișul a fost distrus. Motivul? Coș de fum necurațat! Puțin inainte de miezul nopții, un apel la 112 anunța un incendiu in localitatea Mureșenii Bargaului. Acoperișul unei case de locuit a fost cuprins de flacari. Din fericire, parinții și copilul au reușit sa iasa in siguranța din imobil, dar acoperișul a fost distrus. ”Acoperișul unei case de locuit a ars pe o suprafața de aproximativ 100 mp din cauza utilizarii unui coș de fum necurațat și neprotejat termic fața de materiale… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

