- Cu toate ca nu s-a inscris niciun gol, primul „derby de Alba” din noua ediție a Ligii 3, CS Universitatea Alba Iulia – CS Ocna Mureș, a fost intens, cu multe faze frumoase. Partida disputata sambata dupa amiaza pe stadionul ”Cetate” din Alba Iulia a avut gazdele la timona in cea mmare parte a timpului,…

- Echipele sucevene au inceput in forța ediția de campionat 2022-2023 a Ligii a III-a. Astfel, Bucovina Radauți a caștigat cu 3-0 meciul de pe teren propriu disputat impotriva Științei Miroslava, cu ajutorul reușitelor semnate de Stoian (14), Florescu (62) și Ungurianu (76).Tot la o diferența de trei…

- Daniel Lupșan a revenit la Industria Galda de Jos | Trupa lui Oancea, remiza la Geoagiu “Intoarcerea fiului risipitor” poate fi catalogata revenirea mijlocașului Daniel Lupșan la Industria Galda de Jos, dupa doi ani petrecuți la divizionarele terțe Unirea Alba Iulia și CS Ocna Mureș. Ultimul transfer…

- CS Ocna Mureș, reunire sub comanda lui Dan Roman | Ținte indraznețe la transferuri: Bucurica, Paleoca și Forna 20 de jucatori au fost la reunirea echipei ocnamureșene, sub comanda “principalului” Dan Roman (36 de ani), aflat la prima experiența ca antrenor. Multe nume noi in curtea divizionarei terțe,…

- Dan Roman, noul antrenor principal al CS Ocna Mureș: “Obiectivul este salvarea de la retrogradare, dar vreau mai mult” Dan Roman (36 de ani) este noul antrenor principal al divizionarei terțe CS Ocna Mureș. Fostul varf de atac va pregati prima echipa de seniori din cariera, dupa ce in ultimii doi ani…

