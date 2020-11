Stiri pe aceeasi tema

- Lansarea recenta a licitatiilor pentru proiectarea noului pasaj suprateran din Podu Ros provoaca din nou reactii in spatiul public, in special de contestare a utilitatii acestuia in peisajul urban al Iasului si in contextul traficului pietonal si cel rutier tot mai aglomerat. Doua din cele mai preocupate…

- Un studiu recent arata ca stresul resimtit de mama in timpul sarcinii se poate traduce printr-un risc crescut de astm la copil. Cercetatorii au rugat parintii a 4.231 de copii sa completeze un chestionar legat de stresul psihologic resimtit in al doilea trimestru al sarcinii si au repetat cercetarea…

- Specialistii avertizeaza continuu in ceea ce priveste efectul fumatului asupra sanatatii. Fumatul este un bine cunoscut factor de risc pentru diferite tipuri de cancer, dar si pentru bolile cardiovasculare. Cit despre rezistenta la insulina, care sta la baza aparitiei diabetului zaharat tip 2, fumatul…

- Dupa ce in Romania s-a inregistrat un nou numar record de cazuri de coronavirus, 2.343 de infectați cu COVID-19 in ultimele 24 de ore, premierul Ludovic Orban a anunțat ca, daca numarul va crește, se pot lua masuri restrictive.Totodata, Ludovic Orban a precizat ca, de saptamana viitoare, va primi un…

- Bolnavii de covid-19 care poarta un segment de ADN de la omul de Neanderthal, mostenit printr-o incrucisare cu genomul omului modern in urma cu 60.000 de ani, risca mai multe complicatii grave ale maladiei, potrivit unor cercetatori, relateaza AFP.

- Pentru liberali este o apreciere de peste un punct procentual, de la 33,6- luna trecuta. PSD, in schimb, scade, in aceeasi masura: 19,6- din intentiile de vot acum fata de 20,8- in august. Alianta USR Plus e creditata cu 17- din voturile celor care spun ca ar merge la vot daca ar fi alegeri parlamentare…

- Nu, nu toti suntem la fel! In februarie, in acest an, eu, ca presedinte al PNL Municipiul Iasi, si Cosette Chichirau, ca presedinte al USR Iasi, batuseram palma ca sa facem o alianta la Iasi, cu candidat unic al PNL si al USR, ideal al USR-PLUS, pentru ca aceasta era perspectiva inca de atunci. Au fost…

- Noapte de pomina pentru iesenii care locuiesc in cateva cartiere din centrul orasului. In jurul orei 3, in noaptea de sambata spre duminica, locuitorii din Nicolina, Podu Ros, CUG si Mircea cel Batran au putut auzi zeci de focuri de arma. Acestia au "aglomerat" retelele de socializare si abia spre…