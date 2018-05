Stiri pe aceeasi tema

- In cazul unui copil de șapte ani, gasit decedat in cada, bona baiatului este reținuta pentru omor. Potrivit procurorului din Heilbronn, femeia in varsta de 69 de ani este, in prezent, singurul suspect. Baiatul a fost descoperit mort in Kunzelsau, in casa bonei, care era o veche cunoștința de familie.…

- Oana Roman a relatat in emisiunea "Stapanii vedetelor", de pe Antena Stars, despre primul patruped al sau, pe care l-a luat din Obor, scrie spynews.ro. Micutul a fugit din curtea casei in care se afla si nu a mai fost gasit. De asemenea, Oana Roman a povestit si despre pierderea semnificativa din…

- Rachetele nord-coreene pot fi acum echipate cu arme nucleare si ar putea ajunge in Germania si Europa centrala, a declarat parlamentarilor in aceasta saptamana un oficial de top din Agentia de informatii externe a Germaniei, scrie ziarul Bild am Sonntag, citat duminica de Reuters și Agerpres. Directorul…

- FlixBus este prima companie din lume care testeaza autocare electrice pe distante lungi. Autocarele electrice FlixBus vor incepe sa circule pe ruta Paris - Amiens si intre Hessa si Baden-Wurttemberg, Germania.

- Un roman de 36 de ani este cautat de autoritațile germane, dupa ce a evadat dintr-un spital de psihiatrie aflat in Emmendingen, landul Baden-Wurttemberg. El fusese condamnat pentru tentativa de omor. Presa germana scrie ca barbatul este deosebit de periculos.

- IG Metall, cel mai puternic sindicat al Germaniei, a castigat, dupa o serie de negocieri intense marcate de greve de avertisment, cresteri salariale de 4,3% si dreptul la reducerea orelor de munca saptamanale pentru 900.000 de angajati, intr-un acord care va fi vazut ca un punct de referinta…

- Un copil de 11 ani și-a impușcat mortal surioara, apoi s-a sinucis. Micuțul a tras accidental in sora lui, iar atunci cand a vazut ce a facut, a indreptat pistolul catre el și s-a impușcat, scrie libertatea.ro.Tragedia s-a consumat in Africa de Sud.