(FOTO) Colindători la Consiliul Județean, după ultima ședință din an Astazi a avut loc ultima ședința ordinara din 2023 a Consiliului Județean. Ca in fiecare an, la finalul ședinței, aleșii județeni au ieșit in fața sediului instituției, pentru a intampina mai multe grupuri de colindatori. Audiența a fost incantata de momentele oferite de oaspeți veniți din mai multe zone ale județului. ,,Cetele de colindatori din județul Buzau au adus astazi bucuria la Consiliul Județean Buzau! Va mulțumesc ca an de an ne treceți pragul și ne țineți aproape de tradițiile și obiceiurile stramoșești! Datorita voua sarbatorile noastre sunt mai frumoase, amintirile colindatului ne… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol: jurnaluldebuzau.ro

