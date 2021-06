Stiri pe aceeasi tema

- FOTO| Exponatul lunii iunie la Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș: Exemplar de cocoș de munte, mascul, intrat in colecția de Științele Naturii inca din anul 1957 Exponatul lunii iunie la Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș este un exemplar de cocoș de munte (Tetrao urogallus Linnaeus, 1758), mascul,…

- Marți, in intreaga lume, se sarbatorește Ziua Internaționala a Muzeelor. Celebrarea in fiecare an, in data de 18 mai, a acestor instituții este una dintre inițiativele Consiliului Internațional al Muzeelor (ICOM), o organizație neguvernamentala, cu sediul la Paris, inființata in 1946, care ii reunește…

- FOTO| Exponatul lunii mai, la Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș: Icoana pe sticla „Invierea lui Iisus, cu 12 scene de praznic” Exponatul lunii mai, la Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș, este icoana pe sticla „Invierea lui Iisus, cu 12 scene de praznic”, pictata la Laz, la inceputul secolului XX,…

- Exponatul lunii aprilie 2021 la Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș este „Cronica” dascalului Nicolae Aloman (1822-1902) din Sasciori, care conține insemnari foarte diverse datand din perioada 1848-1934. Manuscrisul a intrat in patrimoniul muzeului din Sebeș in anul 1959, in urma donației nepoatei…

