- La 60 de ani dupa zborul istoric al tatalui ei, Laura Shepard Churchley, fiica lui Alan Shepard, primul american care a calatorit in spatiu, va fi unul dintre cei sase pasageri ai urmatorului zbor orbital organizat de compania Blue Origin, programat la inceputul lunii decembrie, informeaza AFP.…

- Compania spatiala detinuta de Jeff Bezos a anuntat marti al treilea zbor al sau cu pasageri, a carui lansare va fi realizata de la o baza din Texas, pe 9 decembrie.O celebritate americana, unul dintre prezentatorii emisiunii de televiziune ''Good Morning America'', Michael Strahan, a fost la randul…

- Glen de Vries, acel pilot care luna trecuta a zburat in spațiu cu actorul William Shatner la bordul capsulei New Shepard a companiei Blue Origin, a murit intr-un accident aviatic produs in New Jersey, anunța ABC News. Avionul de mici dimensiuni s-a prabușit joi, in New Jersey, și doua persoane au murit.…

- Tom Hanks, unul dintre cei mai apreciați și îndragiți actori de la Hollywood, a dezvaluit ca a refuzat sa mearga în spațiu la bordul rachetei New Shepard a companiei aerospațiale Blue Origin, fondata de Jeff Bezos, în pofida faptului ca i s-a oferit un bilet, relateaza IFL Science.Hanks…

- William Shatner , in varsta de 90 de ani, a zburat in spațiu cu o nava Blue Origin. Actorul din serialul „Star Trek” a devenit astfel cea mai in varsta persoana ajunsa in spațiu, cu o aeronava a companiei deținuta de Jeff Bezos. Zborul a durat 11 minute, fiind cel de-al doilea zbor cu echipaj uman al…

- William Shatner, in varsta de 90 de ani, celebru pentru rolul capitanului Kirk din “Star Trek”, urmeaza sa zboare astazi pentru prima data in spatiu, la bordul vehiculului New Shepard, a companiei spatiale Blue Origin deținuta de miliardarul Jeff Bezos. Momentul in care actorul decoleaza poate fi urmarit…

- Compania americana Blue Origin a anuntat luni ca urmatorul sau zbor in spatiu va avea loc pe 12 octombrie in cadrul unei misiuni care va transporta pe orbita Pamantului un echipaj de turisti spatiali printre care ar putea sa se afle si actorul William Shatner, interpretul legendarului personaj Captain…