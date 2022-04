(FOTO) Cine e atacatorul de la metrou

Stiri pe aceeasi tema

- Frank R. James, in varsta de 62 de ani, a fost retinut in Manhattan, a declarat , declara un oficial din cadrul fortelor de ordine Associated Press, potrivit news.ro.Alte detalii cu privire la arestare nu erau disponibille imediat.Autoritatile din New York au anuntat miercuri ca James este principalul…

- Barbatul suspectat ca a deschis focul marti dimineata in metroul din New York a fost arestat miercuri, au relatat media americane citand surse ale politiei, transmit AFP si Reuters. Suspectul a fost arestat in Manhattan, potrivit NBC. Acesta ar fi un barbat de 62 de ani prezentat ca Frank James. Tirurile…

- Mai multe persoane au fost impuscate intr-o statie de metrou din New York, a anuntat departamentul de pompieri al orasului, citat de Sky News. Incidentul a avut loc la statia Sunset Park, in Brooklyn. Potrivit primelor informatii, ar exista si dispozitive explozive nedetonate. Departamentul de pompieri…

- Marți dimineața, aproximativ 13 persoane au avut de suferit in urma unui atac care a avut loc intr-o stație de metrou din New York. Atacatorii ar fi dat focul in tren, scriu martorii care se aflau in metrou. Cu puțin timp in urma, pe rețelele de socializare au aparut primele imagini video cu ceea ce…

- Mai multe persoane au fost impuscate marti intr o statie a metroului din New York, unde au fost gasite dispozitive explozive, relateaza media locale, citand surse din departamentul de pompieri, potrivit Reuters.Incidentul s a produs in cursul diminetii in statia de metrou de pe Strada 36 din cartierul…

- Un barbat imbracat in haine de muncitor ar fi impușcat mai multe persoane intr-o stație de metrou din Brooklyn, New York, conform CNN și Sky News. Autoritațile cred ca exista și dispozitive nedetonate in alte locații. Mai multe persoane au fost impușcate in stația de metrou de pe strada 36, din Sunset…

- Mai multe persoane au fost impușcate și mai multe dispozitive explozive nedetonate au fost gasite intr-o stație de metrou din orașul New York, scrie Reuters. Departamentul de pompieri din New York spune ca a raspuns la un apel de urgența care semnala fum la o stație de metrou și a gasit mai multe victime…

- Procurorul districtual din Manhattan a anunțat joi ca echipa sa lucreaza la cel mai mare numar de crime împotriva persoanelor de origine asiatica de când a fost înființata o unitate speciala în urma cu mai bine de un deceniu, ca urmare a atacului asupra unui diplomat sud-coreean…