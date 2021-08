FOTO Cine controlează Afganistanul? O imagine cât 1.000 de cuvinte Ofensiva neîncetata a talibanilor în Afganistan a dus la recucerirea majoritații țarii în doar câteva luni dupa 20 de ani de ocupație și instruire militara oferita de Statele Unite și NATO forțelor guvernamentale care acum se agața de câteva regiuni din centrul țarii, izolate de lumea exterioara.



Începuta inițial ca o ofensiva în zonele limitrofe și rurale ale Afganistanului, campania militara a talibanilor a avansat rapid în ultimele saptamâni înspre marile orașe și capitale regionale care au început sa cada una dupa alta… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o scrisoare adresata Comisiei europene, șase state membre ale Uniunii Europene (Austria, Danemarca, Belgia, Olanda, Grecia și Germania) au avertizat in privința riscurilor pe care le implica suspendarea expulzarii solicitanților de azil afgani sosiți in numar tot mai mare de la declanșarea ofensivei…

- Germania si Tarile de Jos au anuntat miercuri, separat, suspendarea deportarilor in Afganistan a solicitantilor de azil respinsi, in contextul deteriorarii situatiei securitatii in tara asiatica, transmit AFP si dpa. ''Din cauza actualelor evolutii in situatia securitatii, ministrul de interne…

- Ministrii economiei si finantelor din Uniunea Europeana au adoptat ieri prima serie de decizii de punere in aplicare ale Consiliului privind aprobarea planurilor nationale de redresare si rezilienta, indica un comunicat difuzat pe site-ul consilium.europa.eu, preluat de Agerpres. Austria, Belgia, Danemarca,…

- Ministrii economiei si finantelor din Uniunea Europeana au adoptat prima serie de decizii de punere in aplicare ale Consiliului UE lui privind aprobarea planurilor nationale de redresare si rezilienta (PNRR) pentru 12 state europene. Austria, Belgia, Danemarca, Franta, Germania, Grecia, Italia, Letonia,…

- Grecia, Luxemburg, Danemarca, Spania, Portugalia, Austria, Slovacia, Letonia, Germania, Italia, Belgia si Franta se pot apuca de lucru, acestea fiind tarile care au deja Planurile Nationale de Redresare si...

- Germania a obtinut sprijinul altor patru state membre ale UE in opozitia sa fata de clasificarea energiei nucleare drept energie ''verde'' si sustenabila in taxonomia Uniunii Europene, releva o scrisoare a Comisiei Europene consultata vineri de Reuters. Taxonomia consta intr-un sistem de clasificare…

- Șeful CNCAV a anunțat miercuri ca certificatele digitale vor fi emise pana la sfarșitul lunii lunie și in Romania. In acest moment, autoritatile pregatesc portalul care sa elibereze aceste certificate, a precizat Gheorghița.„Acest tip de certificat se va putea genera la solicitarea fiecarei persoane…

- Intr-o foarte mare masura, țarile UE vor finanța prin Planurile Naționale de Redresare și Reziliența acele parți ale economiei care vor aduce valoare adaugata la nivelul UE. dar și programe de eficiența energetica și digitalizare, arata o analiza facuta de CNIPMMR și ANAT, conform Mediafax. Citește…