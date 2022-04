Stiri pe aceeasi tema

- La Liceul Tehnologic „Henri Coanda” a fost, joi, Ziua Porților Deschise. Este, ne spune viceprimarul Oana Matache, prezenta la activitațile liceului buzoian, „cel mai vechi liceu de profil din orașul nostru, pentru care Primaria Municipiului Buzau a alocat fonduri europene și fonduri locale in valoare…

- Va mai amintiți cu ce fețe lungi s-a lasat celebra replica a primarului Constantin Toma rostita in fața Vioricai Dancila – la acea data președinte al Partidului Social Democrat și candidat al acestei formațiuni politice la alegerile prezidențiale din „douazeci-douazeci” – cu ocazia vizitei electorale…

- Dupa ce, la inceputul anului, primarul Constantin Toma anunța planurile privitoare la bugetul insemnat de anul acesta, ele incep deja sa fie puse in aplicare, gasindu-și susținatori pe parcurs. Așa stau lucrurile și in cazul canalului Iazul Morilor, care este un proiect ambițios al primarului Buzaului,…

- Marile artere ale orașului sunt in reabilitare in perioada aceasta, iar venirea primaverii a insemnat și demararea proiectelor la nivelul infrastructurii, care au inceput inca de anul trecut. Deși situația este incomoda pentru buzoieni, care sunt nevoiți sa ocoleasca strazile in lucru, rezultatul se…

- Asociația culturala „MusicArte fara frontiere”, organizeaza, in data de 1 martie 2022, o donație de carte la Școala Gimnaziala „Vasile Voiculescu”, comuna Parscov, județul Buzau. Asociația culturala „MusicArte fara frontiere” ofera celor mici peste 250 de titluri din literatura naționala și universala,…

- Padurea Crang a intrat, de curand, in posesia Primariei Buzau, iar planurile municipalitații sunt de a o restaura și de a o transforma intr-unul dintre cele mai mari și mai spectaculoase parcuri, comparabil cu Tiergarten din Berlin, dupa cum marturisea Constantin Toma, in urma cu puțin timp. Ideea primarului…

- Municipiul Buzau va avea un buget foarte generos anul acesta, ba chiar, cel mai mare din ultimii 32 de ani, dupa cum o spune primarul Constantin Toma. Aproape doua treimi din buget, adica 80 de milioane de euro, vor fi investite in proiecte de infrastructura, iar restul va merge catre educație și cultura.…

- Liceul „Alexandru Marghiloman” beneficiaza, in aceasta perioada, de trei granturi Erasmus+. Este vorba despre „Entrepreneurial skills in the world of business”, „All women Around the World, Unite!” și „Game Literacy and Learning”, proiecte finanțate de Comisia Europeana prin programul Erasmus+, Acțiunea…