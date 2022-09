Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 14 septembrie, polițiști din cadrul Serviciului Rutier al Inspectoratului de Poliție Județean Buzau au organizat o acțiune de prevenire a accidentelor rutiere la Spitalul Județean de Urgența Buzau și au reușit sa aduca zambete pe chipurile copiilor internați in secțiile Pediatrie și Chirurgie…

- In aceasta saptamana, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au continuat activitatile de combatere a indisciplinei in trafic și au aplicat 107 sancțiuni contravenționale pentru neregulile depistate (in numai cateva ore!).

- Pericol pe șoselele buzoiene. Un tanar in varsta de 25 de ani, din Caldaraști, s-a ales cu dosar penal dupa ce, in data de 25 august, a fost depistat de polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau conducand fara permis de conducere și sub influența bauturilor alcoolice. Acesta…

- Politistii din Buzau au ridicat aproximativ 170 de kilograme de tutun, 1280 de tigarete confectionate artizanal, masini de maruntit si aparate de injectat. Doi buzoieni au fost retinuti pentru 24 de ore. Marți, 26 iulie 2022, politistii de investigare a criminalitatii economice din cadrul Inspectoratului…

- In aceste zile, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau continua activitatile de combatere a indisciplinei in traffic sia ctioneaza in sistem cascada impreuna cu politistii rutieri din alt judet. Astfel, in numai 24 de ore, oamenii legii au aplicat 184 de sanctiuni contraventionale…

- In aceasta saptamana, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au continuat activitatile de combatere a indisciplinei in trafic, au aplicat 124 de sanctiuni contraventionale si au retinut 25 de permise de conducere ca urmare a abaterilor rutiere constatate. Ieri, polițiștii…

- 13 permise de conducere reținute pentru depașirea vitezei legale, peste 100 de sancțiuni aplicate și nenumarate certificate de inmatriculare retrase, sunt rezultatele unei acțiuni comune a polițiștilor satmareni și salajeni, acțiune organizata pe mai multe drumuri naționale. Polițiștii rutieri din cadrul…

- Ieri a avut loc festivitatea de premiere a concursului organizat la Buzau, in perioada 26-29 iunie, etapa nationala „Educatie rutiera – educatie pentru viata”. Competitia are ca obiectiv prevenirea accidentelor de circulatie in care sunt implicati elevii, prin formarea unui comportament rutier responsabil…