FOTO. China a inaugurat noua cale ferată care traversează marea și leagă 3 orașe In China, a fost inaugurata prima linie feroviara de mare viteza care trece peste mare. Calea ferata are aproape 300 de km și va lega trei orașe situate in provincia Fujian. Noua linie feroviara are 84 de poduri și 29 de tuneluri la care se adauga 20 de km de cale ferata care trece peste […] The post FOTO. China a inaugurat noua cale ferata care traverseaza marea și leaga 3 orașe appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

