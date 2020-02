Stiri pe aceeasi tema

- Culoarea rosie a semafoarelor din municipiul Buzau va lumina sub forma de inimioara incepand de vineri, 14 februarie, si pana pe 8 martie de Ziua Femeii. Autoritatile vor sa marcheze astfel Ziua Indragostitilor, dar si venirea primaverii. Intr-o postare pe contul sau de Facebook, viceprimarul Buzaului,…

- Cand nimeni nu se aștepta, Dani Oțil a facut marele pas și a cerut-o in casatorie pe Gabriela Prisacariu, scrie viva.ro. Prezentatorul TV de la 'Neatza cu Razvan și Dani' a pus totul la cale, iar cererea a avut loc in Mexic. Vedeta a povestit care au fost peripețiile prin care a trecut pana…

- Oricine poate sta in genunchi și poate rosti clasicele cuvinte „Vrei sa fii soția mea?”, dar sunt unii barbați care transforma aceasta propunere intr-un moment greu de uitat. Este și cazul lui Lee Loechler care a piratat in mod ingenios filmul animat preferat al iubitei sale, „Frumoasa adormita”, de…

- Dani Oțil și Gabriela Prisacariu traiesc o frumoasa poveste de dragoste, de mai mult timp, insa au pastrat discreția in privința poveștii lor de iubire. Prezentatorul tv și-a luat inima in dinți și și-a cerut iubita in casatorie, la inceput de an. Gabriela Prisacariu s-a mandrit cu bijuteria pe una…

- O mireasa a refuzat categoric ca un barbat sa iși ceara iubita in casatorie tocmai la nunta ei, dar a platit cu varf și indesat pentru acest lucru. Ce s-a intamplat dupa aceea a fost de neimaginat. Razbunarea a fost crunta!

- Un barbat din Kazahstan, amorezat foc de papușa lui gonflabila, și-a luat inima in dinți și a adresat marea intrebare, dupa opt luni de „relație”. Papușa Margo este singura „femeie” pentru el, așa ca s-a gandit: de ce nu?

- Romania a invins dramatic Ungaria, 28-27, asigurandu-și calificarea in Grupele Principale de la Campionatul Mondial de handbal feminin din Japonia. Citește AICI cronica meciului dintre Romania și Ungaria!Romania va juca in grupa principala cu Rusia (8 decembrie), Suedia (10 decembrie) și Japonia (11…

- Alexandr Lukașenko, președintele Belarusului, supranumit și “ultimul dictator al Europei”, se mândrește cu o iubita cu 43 de ani mai tânara! Pe deasupra, aceasta este și Miss Belarus și, mai nou, și cel mai tânar parlamentar din țara. Pe iubita lui Lukașenko…