Stiri pe aceeasi tema

- In finalul de saptamana trecut s-a desfașurat, la Baia Mare și Satu Mare, olimpiada de religie greco-catolica, faza eparhiala. Conform anunțului facut de catre Eparhia de Maramureș, in Baia Mare concursul a fost gazduit de școala Episcopiei greco-catolice de Maramureș, Școala „Ep. Dr. Alexandru Rusu”,…

- Anul trecut, la prima ediție a Olimpiadei Internaționale de Astronomie pentru Juniori, organizata in Romania, Ministerul Educației a creat o situație contradictorie: s-a laudat public cu performanțele lotului roman, dar a premiat doar jumatate, scrie Școala 9. Problema este semnalata de mama unuia dintre…

- Școlile vor afișa pe 30 martie numarul de locuri in clasa pregatitoare dar și circumscripțiile. Prima etapa de inscrieri este in luna mai. Conform calendarului, anul acesta inspectoratele școlare pot modifica circumscripțiile inainte de inceperea inscrierilor, daca exista situații in care capacitatea…

- Bugetul general consolidat este in suma de 583.504.000 lei, avand o creștere de 14,4% fața de anul 2022. Cheltuielile de dezvoltare reprezinta 65% din totalul bugetului, adica 379.083.000 lei, o creștere de 21.4% fața anul 2022. Cheltuielile de funcționare prevazute sunt de 204.441.000 lei și reprezinta 35%…

- Ziua Internationala pentru Nonviolenta in Scoala a fost marcata la Iasi printr-o activitate desfasurata la Colegiului Tehnic „Mihail Sturdza". Elevii si profesorii unitatii de invatamant au participat la o dezbatere pe tema prevenirii violentei in scoala. A fost prezent un luptator al Serviciului pentru…

- Ziua Internaționala pentru Nonviolența in Școala, marcata de polițiștii hunedoreni prin activitați educativ-preventive derulate de aceștia in unitațile școlare Ziua de 30 ianuarie este declarata Ziua Internaționala pentru Nonviolența in Școala, reprezentand o modalitate de a atrage…

- Polițiștii din cadrul Compartimentului pentru Analiza și Prevenire a Criminalitații, in colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Dambovița și cu Centrul Județean de Resurse și de Asistența Educaționala Dambovița, au dat startul proiectului “Școala parinților-Construim impreuna”. Polițiștii au fost…

- La nivelul județului Maramureș s-au scos la concurs urmatoarele posturi contractuale in sistemul bugetar: •Șef birou S II, Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale „Liviu Borlan” Maramureș •Ingrijitor școala IG, Liceul Tehnologic Agricol „Alexiu Berinde” din Seini •Administrator…