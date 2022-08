FOTO Cel mai ”cool” premier din Europa: Noi fotografii cu Sanna Marin

Sanna Marin, in varsta de 36 de ani, a preluat funcția de șef al guvernului de coaliție din Finlanda in urma cu 3 ani, devenind cel mai tanar premier care a condus țara. Și nu oricum. Se afla la conducere intr-un moment de criza ca urmare a razboiului declanșat de Rusia in Ucraina, razboi ce a determinat guvernul de la Helsinki sa faca un pas istoric: aderarea la NATO. Dincolo insa de deciziile politice Sanna Marin este populara și datorita stilului afișat, avand șanse sa fie și cel mai ”cool” premier din istoria țarii și, cel mai probabil, din Europa la acest moment. Recent a facut furori cu…