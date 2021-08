FOTO: Cei mai frumoşi câini din România și din alte 13 țări, în competiție la Bistritzer Burg DOG Show Cei mai frumosi caini din Romania și din alte 13 țari au facut astazi spectacol in Heidenfeld. Aici se desfașoara astazi și maine Bistritzer Burg DOG Show. La eveniment participa 540 de caini de rasa din 14 țari! Asociația Chinologica Bistrița-Nasaud organizeaza astazi și maine inca o ediție a Bistritzer Burg DOG Show. Este vorba despre patru competiții chinologice: doua naționale și doua internaționale. Matilda Gubesch, președintele Asociației Chinologice Bistrița-Nasaud, a transmis ca in competiție s-au inscris 1800 de caini din 111 rase. Evenimentul este dedicat doar crescatorilor de caini.… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 540 de caini de rasa din 14 țari vor participa in acest week-end (7 și 8 august) la BISTRITZER Burg DOG SHOW. Pentru prima data, in competiție a fost inscris și un caine din China. Asociația Chinologica Bistrița-Nasaud va organiza in perioada 7 – 8 august BISTRITZER BURG DOG SHOW 2021. Inițial competiția…

- In ultimul an, turismul a fost printre sectoarele cele mai afectate de pandemia COVID-19, din cauza restricțiilor de calatorie, precum și a altor masuri de precauție luate ca raspuns. Numarul nopților petrecute la unitațile de cazare turistice din UE a scazut cu 61% intre aprilie 2020 și martie 2021…

- Reprezentativele Frantei, Angliei, Cehiei, Elvetiei si Suediei si-au asigurat calificarea in optimile Euro-2020, in urma rezultatelor inregistrate luni in grupele B si C, relateaza news.ro Danemarca a invins Rusia, scor 4-1, iar Belgia a trecut de Finlanda, scor 2-0, danezii si belgienii calificandu-se…

- Simone Tempestini este multiplu campion de raliuri. In martie, la Brașov, a caștigat și datorita unui italian stabilit in Bistrița. Pentru Campionatul European din acest weekend, Tempestini are spatele asigurat și de Rombat. La finalul lunii martie, Raliul Brașovului era caștigat de multiplul campion…

- Republica Moldova si Islanda se regasesc pe lista celor zece tari care s-au calificat in finala concursului Eurovision 2021, dupa a doua semifinala, care a avut loc joi seara la Rotterdam. Saptesprezece artisti au concurat joi seara reprezentand San Marino, Estonia, Cehia, Grecia, Austria, Polonia,…

- Ore numarate pana reprezentanta țarii noastre, Natalia Gordienko va evolua in cea de-a doua semifinala a concursului de muzica Eurovision Song Contest, cu piesa „Sugar”. Alaturi de Moldova vor concura 16 țari, dintre care doar 10 artiști vor trece in finala concursului. Este vorba despre Austria, Polonia,…

- Dintre cele 1.216 regiuni din tarile UE, se estimeaza ca aproximativ doua treimi (802 regiuni) vor avea o populatie mai mica in 2050 decat in 2019, in timp ce aproximativ o treime (414 regiuni) vor avea o populatie mai mare, arata Eurostat. Exista o variatie considerabila a estimarilor intre tari. In…

- Dintre cele 1.216 regiuni din tarile UE, se estimeaza ca aproximativ doua treimi (802 regiuni) vor avea o populatie mai mica in 2050 decat in 2019, in timp ce aproximativ o treime (414 regiuni) vor avea o populatie mai mare, arata Eurostat. Exista o variatie considerabila a estimarilor intre tari. In…