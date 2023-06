Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 62 de ani a fost prins de vameși, la intrarea in țara, cu mai multe ceasuri ascunse in valiza. Potrivit reprezentanților Serviciului Vamal, acesta a declarat ca nu transporta nimic.

- 120 de pastile cu efect psihotrop, ascunse intr-o cutie poștala, au fost depistate in cadrul controlului vamal Chișinau 4 (PVI Poșta). Potrivit Serviciului Vamal, coletul a parvenit din Israel in adresa unei persoane fizice din municipiul Chișinau.

- Un moldovean cu dubla cetațenie a incercat sa introduca in țara un lot comercial de inele pentru draperii. Barbatul a ascuns bunurile nedeclarate printre bagajele personale și in roata de rezerva a automobilului sau. Incidentul a avut loc la postul vamal Leușeni. Conaționalul in varsta de 38 de ani…

- Funcționarii postului vamal Tudora au supus verificarilor un camion ce transporta marfuri din Ucraina in adresa unui agent economic din R. Moldova, condus de un cetațean strain, in varsta de 48 ani.

- Cum a incercat sa introduca un barbat, in Penitenciarul Aiud, aproape 50 de pastile albe. Unde erau ascunse și cum au fost gasite Metodele prin care prietenii deținuților incearca sa introduca obiecte sau substanțe interzise in penitenciare sunt de cele mai multe ori spectaculoase, și n de asemenea…

- Un lot comercial de produse farmaceutice a fost depistat la PTF Leușeni la un tanar ce se deplasa din Romania spre Republica Moldova. Șoferul, un moldovean in varsta de 23 de ani a comunicat ca cineva l-a rugat sa le treaca peste frontiera, se arata intr-un comunicat.

- Trei persoane au fost arestate preventiv intr-un dosar de trafic de droguri instrumentat de polițiștii și procurorii DIICOT din Cluj. In timpul anchetei, vineri, intr-o mașina au fost descoperite 26 kg de cannabis și 18 kg de substanțe susceptibile sa pro

- Autoritatile din Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II au prins 28 de persoane din Bangladesh si Egipt care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunse intr-un camion care transporta paleti, potrivit Agerpres.Soferul este un ucrainean in varsta de 42 de ani si mergea in Austria."In…