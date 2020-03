Stiri pe aceeasi tema

- Luptatorul de K1 Catalin Morosanu l-a vizitat sambata pe tanarul din Iasi care a mers zilele trecute pe cal pentru a-si vedea sotia la maternitate. Morosanu i-a promis barbatului ca il va ajuta sa-si gaseasca o casa. Tanarul traieste la marginea municipiului Iasi, in zona Dallas, intr-o locuinta improvizata…

