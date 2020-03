Stiri pe aceeasi tema

- Virusul ucigaș din China provoaca din ce in ce mai multa teama in randul oamenilor. In Romania, 49 de persoane sunt infectate de coronavirus, conform datelor Institutului Național de Sanatate Publica (INSP). Deși trateaza subiectul cu seriozitate, in ceea ce o privește pe Carmen de la Salciua, cantareața…

- Fanii cuplului format din Carmen de la Salciua si Culita Sterp au fost extrem de dezamagiti atunci cand au aflat vestea trista ca cei doi cantareti s-au despartit. Acum, la putin timp dupa acest anunt, artista a mai facut o dezvaluire legata de fostul sau sot.

- Dupa ce au aparut mai multe zvonuri cum ca artista Carmen de la Salciua și Culița Sterp și-au spus din nou adio, iata ca acum apar informații noi in acest caz. Se pare ca vedeta a ajuns din nou in brațele fostului, iar barbatul are primele declarații.

- Carmen de la Salciua a ajuns la spital din cauza epuizarii, dupa ce a facut o cadere de calciu puternica, dar și un atac de panica. "A ajuns de urgența la spital, problemele ei sunt extrem de serioase. Medicii i-au facut și analize suplimentare, dar Carmen de la Salciua a avut nevoie și de…

- Carmen de la Salciua a decis ca este momentul sa le arate admiratorilor cum este ea, de fapt. Intr-un filmuleț postat pe contul sau de socializare vedeta apare complet nemachiata și doar un filtru este aplicat peste imagine.

- Zilele trecute, Culița Sterp și Carmen de la Salciua au fost impreuna in prima lor vacanța – dupa marea impacare -tocmai in Elveția, la ski. Ocazie cu care artista și-a anunțat fanii ca este din nou impreuna cu fostul ei soț, Culița Sterp. „Ce e bun abia acum incepe cu noi Ne iubim, suntem bucuroși,…

- Nu s-au mai impotrivit sentimentelor și chiar daca au divorț in urma cu mai bine de 1 an, Carmen de la Salciua și Culita Sterp par mai hotarați ca niciodata sa faca tot posibilul ca relația lor sa funcționeze. Cum este mai dulce impacarea decat intr-o vacanța. Cei doi au ales o destinație pe sufletul…

- Carmen de la Salciua și Culița Sterp nu mai formeaza un cuplu! Dupa ce ieri va povesteam ca artistul a marturisit intr-o transmisie live ca sufera din dragoste pt Carmen și a spus, printre cuvinte, ca nu mai formeaza un cuplu cu fosta soție, acum, cei doi au confirmat acest aspect.