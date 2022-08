Stiri pe aceeasi tema

- Biserica Parohiei Donie din municipiul Focșani și-a sarbatorit luni, 15 august 2022, hramul, inchinat praznicului Adormirii Maicii Domnului. Credincioșii din comunitatea parohiala s-au bucurat de prezența in mijlocul lor a Inaltpreasfințitului Parinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzaului și Vrancei, care…

- Biserica „Adormirea Maicii Domnului“ Brancoveanu, din comuna Bordesti, va fi sfințita marți, 16 august. Evenimentul este unul cat se poate de insemnat deoarece lacașul de cult este unic in județul Vrancea fiind un monument istoric cu o incarcatura spirituala și istorica aparte. Ziua de sfințire a fost…

- An de an, in data de 20 iulie, creștinii ortodocși il praznuiesc pe Sfantul Slavitul Prooroc Ilie Tesviteanul, al carui hram a fost dat și Bisericii Militare din Focșani. Atat micuța biserica din lemn, amplasata intre unitațiile militare, cat și curtea frumos amenajata și atent ingrijita, sunt parca…

- In perioada 4-7 iulie 2022, Sectorul Cultural-educațional al Arhiepiscopiei Buzaului și Vrancei a organizat o tabara in nordul Moldovei pentru 18 elevi de la Seminarul Teologic „Chesarie Episcopul” din Buzau, precum și de la alte licee buzoiene și vrancene, care s-au remarcat prin rezultatele foarte…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o alerta de cod galben de instabilitate atmosferica accentuata pentru zona montana a țarii și cea mai mare parte a Olteniei, local in Muntenia. Vor fi intensificari ale vantului, vijelii, descarcari electrice, averse torențiale și izolat grindina,…

- In ziua praznicului Pogorarii Sfantului Duh, duminica, 12 iunie 2022, Catedrala Unirii din municipiul Focșani a fost plina de credincioși, care au participat la Sfanta Liturghie și la Vecernia speciala, numita „a plecarii genunchilor”. Slujbele au fost savarșite de Inaltpreasfințitul Parinte Ciprian,…

- Neculai Ionescu, fostul primar din comuna Homocea, a primit o prima sentința in dosarul in care Direcția Naționala Anticorupție il acuza de tentativa la folosirea sau prezentarea cu rea-credința de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept…