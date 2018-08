Stiri pe aceeasi tema

- Vedeta de televiziune Ilinca Vandici a vorbit despre cel mai greu moment din viața sa, și anume moartea tatalui sau. Ilinca vandici și-a deschis sufletul in cadrul unui interviu pe care l-a acordat pentru „Ce se intampla, doctore?” . Prezentatoarea de televiziune a marturisit care a fost cel mai greu…

- Andreea Ibacka și Cabral au anunțat, la inceputul lunii iulie, ca vor deveni parinți. Vestea a fost primita cu bucurie de cuplul care iși dorea de mult timp un copil impreuna. Prezentatorul de televiziune este atat de entuziasmat ca va deveni din nou tata, incat manifesta o grija excesiva pentru partenera…

- O poveste rupta parca din filmele de groaza in satul Briceni, o bunica isi poarta nepotul de 11 ani in scutece si il leaga de pat.Din spusele primarului, mama coplilui a decedat, fiind in viata aceasta ducea o viata dezordonata si plina de probleme.

- Romania pierde anual 1,5 miliarde de euro pentru ca traficul de tranzit al marfurilor de la Marea Neagra spre Europa l-am pierdut complet si se face prin toate celelalte porturi estice ale Europei, mai putin prin Romania, a declarat joi Sorin Bota, deputat PSD, la conferinta "2018 - Moment de rascruce…

- Romania pierde anual 1,5 miliarde de euro pentru ca traficul de tranzit al marfurilor de la Marea Neagra spre Europa l-am pierdut complet si se face prin toate celelalte porturi estice ale Europei, mai putin prin Romania, a declarat joi Sorin Bota, deputat PSD, la conferinta ”2018 – Moment de rascruce…

- O zi de relaxare la plaja s-a transformat într-un coșmar pentru o familie din București. Un barbat s-a înecat dupa ce a intrat în apa sa-și salveze fiul și nepotul. Din pacate, a sfârșit el în marea învolburata. Deși cadrele medicale au încercat minute în…

- Un botosanean care a iesit din puscarie cu doar cateva luni in urma si-a mutilat concubina cu un ciocan. Barbatul s-a sinucis dupa ce si-a dat seama ce a facut. Femeia batuta cu sadism se zbate intre viata si moarte.

- O echipa de 7 specialisti in tehnologia informatiei din judetul Cluj a demarat proiectul pentru realizarea platformei de sanatate Wello (platforma web si aplicatie pentru dispozitive mobile), care sa ajute familiile cu copii cu probleme de greutate sa slabeasca si sa aiba un stil de viata sanatos, bazat…