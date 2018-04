Stiri pe aceeasi tema

- Partida vedeta a rundei a 19-a din Sambata Mare s-a disputat la Șugag, Transalpina și CS Ocna Mureș, doua pretendente la promovarea in Liga a 3-a. Partida incinsa intre formațiile de pe podium, ce incearca sa ajunga in eșalonul superior. Oaspeții și-au aratat pretențiile in minutul 4, cand Vali Dragan…

- Sala Sporturilor din Constanta gazduieste astazi, meciul de baschet feminin CS Phoenix Constanta ACS KSE Tg. Secuiesc. Partida conteaza pentru turneul semifinal al Ligii 1.In clasament, CS Phoenix ocupa locul secund, cu 18 puncte, in vreme ce echipa din Tg. Secuiesc se afla pe sase, cu 12 puncte.Maine,…

- Dupa ce in urma cu trei saptamani, echipa lui Rareș Gansca și Paul Munteanu a produs surpriza, ținand in șah CS Ocna Mureș, o alta pretendenta la promovarea in Liga a 3-a, acum Metalu Aiud a dat piept cu Transalpina Sugag, liderul Ligii a IV-a, reușind o remiza, incurcand planurile altei pretendente…

- Vineri, 30 martie, de la orele 15.00, efectivele Gruparii de Jandarmi Mobile Targu-Mureș vor asigura masuri de ordine publica, la meciul de fotbal: ACS PERFORMANȚA IGHIU – FC UNIVERSITATEA CLUJ. Partida, din cadrul celei de a X-a etape, a Ligii a III-a fotbal, dintre echipele ACS Performanța Ighiu…

- Facebook a anuntat miercuri ca va adopta masuri suplimentare pentru o mai buna protectie a datelor personale ale utilizatorilor sai dupa ce scandalul Cambridge Analytica a afectat securitatea retelei de socializare online, relateaza AFP si Reuters. ''In plus fata de anunturile facute saptamana trecuta…

- Meciurile etapei a XXV-a a Ligii a II-a de fotbal se disputa astazi, maine si poimamine. Stiinta Miroslava va juca in cadrul rundei amintite sambata, in deplasare, cu Metaloglobus Bucuresti. Partida are miza mare in lupta pentru evitarea retrogradarii. Gazdele ocupa locul XV, primul neretrogradant,…

- Tranaslpina Șugag, liderul Ligii a 4-a Alba a produs formației din județul vecin primul eșec din jocuriele de verificare. Trupa condusa de Ioan Marcu și Darius Cutean s-a impus in deplasare, scor 3-2 (1-0), pe terenul ocupantei locului secund in Liga a IV-a Sibiu. Partida a fost una antrenanta, in care…

- Divizionara terta Industria Galda de Jos a disputat al doilea meci amical al iernii, in deplasare cu CS Ocna Mures, vice-liderul Ligii a IV-a la finele turului, caștigand cu scorul de 3-2 (3-0). Galdenii au reușit o noua achiziaie Echipa lui Paul Ciuca a avut un prim act excelent, in care a punctat…