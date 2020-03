Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Primariei Ciortesti, judetul Iasi, spun ca reusesc „cu greu” sa convinga 22 de persoane care au venit din Italia, si care ar trebui sa stea in carantina, sa ramana in case. 12 dintre sateni au venit in Romania din zona rosie a Lombardiei, Italia.

- Un copil de 14 ani a fost ucis in bataie de un barbat de 39 de ani. Cazul tragic a avut loc in Vaslui, Romania. Motivul invocat de suspect ar fi ca baiatul, alaturi de alti minori, i-ar fi incendiat magazinul, scrie antena3.ro.

- Un barbat de 71 de ani, cu resedinta in orasul italian Cattolica, recent intors din Romania, a fost diagnosticat, astazi, cu noul coronavirus de specialistii italieni. El este internat la spitalul din Rimini, din nord-vestul Italiei, dar starea sanatatii lui nu este grava. Barbatul a fost week-endul…

- Toata lumea a auzit ca indragitul Costi Ionita a facut bani cu gramada in Romania si in Statele Unite ale Americii, insa putini stiu ca acesta este un „scotian” convins. Recent, in timp ce se afla intr-un restaurant de fite, celebrul compozitor si artist a avut o reactie neasteptata, dupa ce a constat…

- Probleme privind calitatea aerului Foto: Maria Mandita Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a convocat luni, 20 ianuarie, reprezentantii celor trei municipii care au probleme privind calitatea aerului si se afla sub monitorizarea Comisiei Europene sau chiar în asteptarea…

- "Suntem pe cale sa achizitionam clubul Dinamo, din Romania. In acest moment, avem negocieri ale formei finale de contract", a spus Tahnoon Nimer, conform sport.ro. Abu Dhabi Business Development este un grup care detine peste 60 de companii si are legaturi stranse cu diverse guverne ale lumii. Recent,…

- Fosta iubita a lui Lazarus, femeia cu care are o fetita, a fost snopita in bataie miercuri, de sotul ei, informeaza Romania TV. Alina Manolache a trecut printr-un adevarat cosmar, dupa ce a fost batuta cu pumnii si picioarele de sotul ei, iar de frica sa nu fie omorata a fugit de acasa in pijamale,…

- Chiar inainte de Craciun, latifundiarul din Pipera a donat suma de 400.000 de euro, asta nu inainte de a imprumuta și clubul cu suma de 5 milioane de euro. In plus, omul de afaceri mai platește lunar alte 200.000 de euro pentru salariile oamenilor din instituțiile cu care colaboreaza. "Recent,…