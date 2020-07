Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Ronaldo iși petrece timpul liber intr-un lux deplin. Marele fotbalist are o iubita de milioane și un yaht tot de milioane... de euro. Recent, iubita sa, Georgiana Rodriguez a impartașit cu urmaritorii de pe Instagram felul in care cei doi se relaxeaza la bord.

- Maria Iovan are 20 de ani și adora sa iși etaleze corpul superb pe rețelele de socializare. Fiica lui Ștefan Iovan a devenit o adevarata diva pe Instagram. Pentru a atrage și mai ușor atenția fanilor, Maria a apelat deja la operații estetice și are pana acum la activ: implanturi fesiere, implanturi…

- Ciprian Marica a fost vazut alaturi de iubita, Ioana Marcu, și cei doi copii ai lor la Gradina Zoologica din Cluj. Fostul atacant de la Dinamo și FCSB a fost pozat de Click! și surprins extrem de implicat, explicandu-le celor doi baieți ai sai despre animale. Marica a postat ulterior o imagine pe contul…

- Kristen Bell a dezvaluit ca fiica sa, Delta, in varsta de 5 ani și jumatate, inca poarta scutece. „Fiica mea cea mare, la 21 de luni, a inceput sa foloseasca toaleta și niciodata nu a mai purtat scutec dupa aceea”, a povestit actrița in varsta de 39 de ani despre fiica sa Lincoln, care are 7 ani. „Stateam…

- Bianca a jucat deja in cateva filme alaturi de tatal sau. Ea mosteneste si talentul, dar si pasiunea pentru sport a tatalui sau, drept dovada stand numeroasele poze și clipuri in care apare in timp ce se antreneaza. Pentru a o obisnui cu lumea de la Hollywood, Van Damme o ia adesea pe Bianca…

- In varsta de 20 de ani, fiica Anamariei Prodan și-a schimbat look-ul și a recurs la o sedința foto incendiara. Sarah a pozat provocator pentru cei aproape 100.000 de fani de pe Instagram. In prezent, Sarah este o baschetbalista profesionista in Statele Unite, dar anul trecut a suferit o accidentare…