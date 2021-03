Stiri pe aceeasi tema

- Intre 1 și 5 martie 2021, lucratori ai formației de lucru Baia de Arieș, din cadrul SGA Alba, au efectuat lucrari de igienizare și intreținere a raului Arieș, pe raza orașului Baia de Arieș. Activitatea a constat, in mod normal, in acțiuni ce presupun degajarea albiei de eventuale obstacole naturale…

- Peste 150 de saci cu pet-uri și cel puțin 12 metri cubi de alte deșeuri au fost stranși luni in cadrul unei acțiuni de ecologizare care s-a desfașurat pe malul raului Arieș. La acțiune au participat angajații companiei Apele Romane. Acțiunea a avut loc luni pe malul raului Arieș. Cu ajutorul…

- ALERTA hidrologica: COD GALBEN de inundații in Alba, pana sambata la ora 00.00. Zonele vizate ALERTA hidrologica: COD GALBEN de inundații in Alba, pana sambata la ora 00.00. Zonele vizate Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis vineri o avertizare de cod galben de viituri…

- ALERTA hidrologica: COD galben de inundații in Alba, pana vineri la ora 00.00. Zonele vizate Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis joi avertizari cod galben si cod portocaliu de viituri și inundatii, valabile in 21 de bazine hidrografice, pana vineri, 12 februarie,…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, miercuri, avertizari cod galben si cod portocaliu de inundatii, valabile in 21 de bazine hidrografice, pana vineri. Conform prognozei de specialitate, va fi cod portocaliu de viituri si depasiri ale Cotelor de aparare in intervalul…

- ALERTA hidrologica: Cod PORTOCALIU de VIITURI și inundații in Alba și alte județe din țara, pana vineri Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis miercuri avertizari cod galben si cod portocaliu de viituri și inundatii, valabile in 21 de bazine hidrografice, pana vineri,…

- Consiliul Local Cugir a aprobat recent, „Planul local de acțiune pentru protecția apelor impotriva poluarii cu nitrați din surse agricole”. Planul de acțiune se va aplica pe o perioada de 4 ani și se va revizui/actualiza annual. Pentru a se asigura eficienta maxima si utilizarea corespunzatoare fara…

- Hidrologii avertizeaza ca sunt posibile inundații in județul Alba, avand in vedere prognoza meteorologica din aceasta perioada. Au fost emise avertizari Cod Galben in Alba, respectiv Cod Portocaliu pentru alte zone din țara. Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA) anunța ca,…