FOTO! Accident tragic în comuna Secuieni. Un bărbat de 60 de ani a decedat Un accident tragic a avut loc, astazi, in comuna Secuieni, sat Goldișoarele. Pompierii au intervenit de urgența și au scos victima incarcerata, insa medicii aflați la fața locului nu au mai putut face nimic și s-a declarat decesul barbatului in varsta de 60 de ani. „A rezultat o victima de sex masculin – 60 ani, […] Articolul FOTO! Accident tragic in comuna Secuieni. Un barbat de 60 de ani a decedat a fost publicat in Ziarul de Bacau . Citeste articolul mai departe pe ziaruldebacau.ro…

Sursa articol si foto: ziaruldebacau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Se țin in lanț tragediile in județul Cluj. In prag de Craciun, un barbat și-a pierdut viața in urma unui accident rutier produs in localitatea Bunești. Incidentul a avut loc in aceasta dimineața. „Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit in aceasta dimineața la un accident rutier petrecut…

- Un grav accident rutier a avut loc, astazi, in comuna Nicolae Balcescu, sat Nicolae Balcescu. Șoferii implicați in accident au fost transportați la spital. Nu s-a inregistrat niciun deces. „Nu au rezultat persoane incarcerate, persoanele implicate in accident (conducatorii auto) au suferit politraumatisme,…

- Pompierii satmareni au intervenit astazi, 22 noiembrie, in localitatea Sacașeni, la un accident rutier, in care o tanara de aproximativ 19 ani, s-a rasturnat cu mașina pe mijlocul carosabilul. S-au deplasat șase cadre militare din cadrul Punctului de lucru Tașnad, cu o autospeciala de stingere cu apa…

- In jurul orei 11, incendiul izbucnit la biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului” din satul Marasti, comuna Filipeni, a fost lichidat. Arderea se manifesta generalizat, cu flacara deschisa și degajari de fum, pe o suprafața de aproximativ 160mp biserica și aproximativ 16 mp clopotnița. Nu au fost…

- Un incendiu puternic a izbucnit la biserica din satul Maraști, comuna Filipeni. La fața locului se deplaseaza o Autospecialela de Prima Intervenție și Comanda, trei autospeciale de stins incendii și o autoscara de salvare la inalțime. Acțiunea este in dinamica. De asemenea, au fost anunțate SVSU și…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) cere guvernului Ciuca sa stabileasca data pentru alegerile parțiale in cele 50 de localitați din țara, care nu au primar, și pentru o localitate care nu are Consiliu Local. AEP precizeaza ca sunt intrunite toate condițiile pentru alegeri. Printre cele 50 de localitați…

- Șase oi au fost salvate dupa o operațiune de amploare a pompierilor din Bacau și Onești. Duminica, salvatorii au fost solicitați sa intervina in localitatea Ștefan cel Mare, sat Viișoara, pentru salvarea a șase ovine cazute intr-o groapa, formata ca urmare a alunecarilor de teren. In urma apelului primit…

- GRAV… Tragedie in Cetațuia, o localitate a comunei Puiești! Un tractor s-a rasturnat, iar din informațiile inițiale, transmise la 112, exista o singura victima prinsa sub cabina tractorului. A fost trimisa o ambulanța C2 SAJ și un echipaj de pompieri de la Barlad. „Detașamentul de pompieri Barlad intervine…