(FOTO) Accident rutier pe DN28B. O ambulanță a fost implicată în incident „La data de 11 iulie a.c., polițiștii rutieri au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier, ce a avut loc pe DN 28 B, pe raza comunei Ceplenița. In eveniment a fost implicata o ambulanța care circula cu semnalele acustice și luminoase in funcțiune, fiind in timpul unei intervenții. Din cercetarile efectuate a rezultat faptul ca un autoturism nu i-ar fi acordat prioritate, intrand astfel in coliziune cu aceasta. In urma impactului, doua persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, fiind transportate la spital. Conducatorii auto au fost testați alcoolscopic, rezultatele fiind… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

